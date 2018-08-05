شاهد .. بايرن ميونيخ يتوهج ويُذيق مان يونايتد الخسارة وديًّا

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة وديًّا أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2018- 2019.

وسعى نادي مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، لتحقيق الفوز؛ وذلك من أجل طمأنة جماهيره، قبل خوض مباريات الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل.

ولم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أي أهداف في الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

وخلال الشوط الثاني من المباراة اجتهد فريق بايرن ميونيخ؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، حتى تمكن في الدقيقة الستين من تسجيل الهدف الأول والوحيد له عبر اللاعب الإسباني خافيير مارتينيز.

لم يحدث أي جديد في المباراة حتى انتهت بفوز فريق بايرن ميونيخ بهدف دون رد، ليتمكن الفريق البافاري من رفع روحه المعنوية، قبل خوض مباريات الدوري الألماني.

وكان نادي مانشستر يونايتد هزم فريق ريال مدريد وديًّا قبل عدة أيام بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

تُوج نادي بايرن ميونيخ ببطولة دوري أبطال أوروبا خمس مرات كان آخرها في عام 2013، على حساب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

أما نادي مانشستر يونايتد ففاز بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل في ثلاث مناسبات كان آخرها في عام 2008 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.