شاهد .. برايتون يُلقن مانشستر يونايتد درسًا قاسيًا بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي برايتون من الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وبدأ نادي برايتون المباراة مدافعًا، حيث سنحت فرصة تسجيل هدف مبكر لنادي مانشستر يونايتد عبر المهاجم روميلو لوكاكو، لكن حارس برايتون تألق وصد الكرة.

تمكن نادي برايتون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر اللاعب غلين موراي بطريقة أكثر من رائعة.

واصل نادي برايتون ضغطه الكبير، حيث تمكن اللاعب شان دوفي من تسجيل الهدف الثاني في شباك نادي مانشستر يونايتد بالدقيقة السابعة والعشرين عبر تصويبة قوية عجز الحارس الإسباني دافيد دي خيا عن صدها.

تمكن نادي مانشستر يونايتد بعد ذلك من تقليص الفارق عبر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الرابعة والثلاثين برأسية مميزة.

وقبل نهاية الشوط الأول، زاد برايتون من أوجاع مانشستر يونايتد، حيث سجل الهدف الثالث عبر اللاعب الألماني باسكال جروز من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من مباراة برايتون ومانشستر يونايتد، هبط أداء برايتون الفني نوعًا ما، في ظل وجود بعض المحاولات الهجومية الطفيفة من مانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الثاني.

حاول مان يونايتد هجوميًّا عبر هجمات مروان فيلايني ولوكاكو وبول بوغبا، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

تمكن بوغبا في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر من ركلة جزاء.