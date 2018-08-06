شاهد .. برشلونة يُقدم المتمرد التشيلي لجماهيره

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي برشلونة الإسباني، اللاعب التشيلي أرتورو فيدال لجماهير النادي الكتالوني في ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وكان نادي برشلونة تعاقد مع اللاعب فيدال من صفوف نادي بايرن ميونيخ حتى نهاية موسم 2020- 2021 لتعويض رحيل البرازيلي باولينيو إلى نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على تويتر صورًا من تقديم اللاعب أرتورو فيدال لجماهير النادي الكتالوني في الفترة الحالية.

ويذكر أن برشلونة كان سبق له التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف نادي بوردو الفرنسي لمدة خمس سنوات.

ويرغب برشلونة بعد تعاقده مع الصفقات القوية التركيز على التتويج بالبطولات، وخاصة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والغائبة عن صفوف نادي البارسا منذ عام 2015 بعد الفوز وقتها على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف.

فاز برشلونة في الموسم الماضي، تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، كما يطمح البارسا في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري للفوز بلقب السوبر الإسباني عند مواجهة نادي إشبيلية.

سبق للاعب أرتورو فيدال اللعب في صفوف ناديي باير ليفركوزن الألماني ونادي يوفنتوس الإيطالي ثم بايرن ميونيخ الألماني، قبل انتقاله الحالي إلى نادي برشلونة.

شارك فيدال مع المنتخب التشيلي في بطولة كأس العالم للقارات والتي أقيمت عام 2017 في دولة روسيا، حيث شارك منتخب تشيلي كونه بطل قارة أميركا اللاتينية بعد حصوله على كوبا أميركا في 2016 على حساب الأرجنتين.