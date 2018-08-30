شاهد.. ترامب يهاجم جوجل بالدليل

المواطن - متابعة

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثانية شركة جوجل متهمًا محرك البحث بأنه ظل لسنوات يروج لخطاب حالة الاتحاد في عهد سلفه باراك أوباما على صفحته الرئيسية، لكنه توقف عن ذلك بعد توليه الحكم العام الماضي.

ونشر ترامب مقطعًا مصورًا يدلل على صحة زعمه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بعد ساعات من قوله في البيت الأبيض إنه يعتقد “أن جوجل وفيسبوك وتويتر تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة جائرة للغاية”.

وجدد ترامب هجومه على الشركات والمنصات تكنولوجية، قائلًا إنها جميعاً “تحاول إسكات” الناس، وإن أنشطتها ربما تكون غير قانونية، لكن دون أن يقدم دليلًا.