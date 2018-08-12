شاهد.. تسبب في موت زوجته بسبب السيلفي!

المواطن - متابعة

توفيت سيدة بعد أن سقطت من سفح تل شديد الانحدار بعد خروج زوجها من سيارته لالتقاط صورة له.

وبحسب المحققين، اعتقد الرجل أن زوجته خرجت من السيارة أيضًا قبل أن تتدحرج عدة مرات وتسقط من تل ارتفاعه 50 قدمًا في إسبانيا.

وقبضت الشرطة على الزوج بتهمة القتل غير العمد، ومن المتوقع أن يمتثل أمام المحكمة خلال أيام قليلة.

وأظهرت اللقطات لحظة سقوط السيارة من فوق التل، وغمرتها المياه بالأسفل.

وكانت الضحية البالغة من العمر 58 عامًا تتجول مع زوجها في رحلة برية في جميع أنحاء إسبانيا، حيث توقفا في موقع “بلازا دي أرماس” الذي يشتهر بطبيعته الساحرة، لالتقاط صورة، وزعم الزوج أنه خرج لالتقاط صورة واعتقد أن زوجته خرجت أيضًا، لكنها بقيت داخل السيارة.

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