شاهد.. تضحيات رجل الأمن السعودي تتجلى بأروع صورها في الحج

بعثة المواطن - أحمد المسعود : تصوير - عبدالغني العيسى - المشاعر المقدسة

وثقت صحيفة “المواطن” بالصور جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن، إنسانياً وعملياً.

وينتشر أفراد الأمن في كافة أرجاء المشاعر المقدسة، حيث تجلى دورهم خلال موسم حج هذا العام سواء في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة.

ويعمل رجل الأمن السعودي مضحياً بكل ما يملك من أجل حجاج وضيوف الرحمن، فترى رجل أمن يساعد المسن العاجز ، وآخر يرشد تائهاً ، وهنا من يروي عطش حاج أرهقه التعب وهنا من يلطف الجو ليخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجسادهم.