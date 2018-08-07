شاهد .. جماهير الهلال تحتفي بنجومها في قلب محيط الرعب

المواطن - محمد سمعه

احتفل نادي الهلال، أمس، بنجومه، وذلك قبل انطلاق موسم 2018- 2019 ببطولة السوبر السعودي ثم دوري النجوم في شهر أغسطس الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على “تويتر” أن حفل الاحتفاء بنجوم الزعيم بدأ بتدشين يوسف الثنيان نجم الزعيم السابق شعار مجلس الجمهور الهلالي وهويته الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

ثم احتفل الجمهور الهلالي بدخول المدرب البرتغالي جورجي خيسوس وتوجه له بالتحية الكبيرة، ثم خضع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالهلال لحصة تدريبية أمام أنظار الجماهير.

وحرص الحفل على عرض قصة تتويج الزعيم بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

شهدت تدريبات لاعبي الهلال فرض الجهاز الفني تطبيقات تكتيكية منوعة.

يذكر أن حفل الاحتفاء بنجوم الهلال أقيم على ملعب جامعة الملك سعود أو ما يُسمى” محيط الرعب”، وسط حضور جماهيري غفير.

يستعد الهلال خلال الفترة المقبلة للسفر إلى بريطانيا، وذلك من أجل مواجهة نادي الاتحاد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري على لقب السوبر السعودي.

وكان اللاعب عبدالله عطيف أكد أن نادي الهلال سيقاتل وبقوة من أجل التتويج بلقب السوبر، من أجل الحصول على دفعة معنوية عالية للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

رحل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن تدريب نادي الهلال، وجاء بدلًا منه المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، والذي سبق له تدريب بنفيكا وسبورتينج لشبونة في البرتغال.