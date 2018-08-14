شاهد.. جهود حكومية مميزة للحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة

الساعة 10:54 مساءً

المواطن - سعيد آل هطلاء - شرورة

وثقت عدسة المركز الإعلامي التنموي بشرورة، مقطع فيديو لجهود الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية للحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة.

ووثق الفيديو مراحل دخول وتفويج الحجاج بالمنفذ واستقبالهم وتقديم الضيافة لهم في استراحة الحجاج من قبل الفرق التطوعية.

كما سلط الضوء على جهود الجهات الأمنية المتواجدة ومرافقة دوريات أمن الطرق للباصات المتوجهة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.