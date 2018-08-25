شاهد.. جومانا مراد تؤدي مناسك الحج وتوجه رسالة لمتابعيها

شاهد.. جومانا مراد تؤدي مناسك الحج وتوجه رسالة لمتابعيها

2018/08/25
الساعة 2:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - مكة المكرمة

بعثت الفنانة السورية جومانا مراد ، أمس الجمعة، رسالةً إلى متابعيها والأمة الإسلامية من مكة المكرمة حيث تؤدي مناسك الحج.

ونشرت جومانا مراد عبر حسابها على موقع “إنستغرام” فيديو لها بملابس الحج، معتذرة لجمهورها عن تأخرها في التهنئة بعيد الأضحى لأنها كانت منشغلة بأداء مناسك الحج.

وعبرت جومانا مراد عن سعادتها بعد أدائها فريضة الحج، داعية الله أن يرزق كل مسلم ومسلمة هذه الفرحة.

 


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