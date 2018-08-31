شاهد.. حاولت الاحتيال فوقعت في شر أعمالها

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حاولت امرأة الاحتيال لكنها وقعت في شر أعمالها، وذلك بعد أن حاولت الحصول على تعويض من سيارة ادعت أنها صدمتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اختبأت المرأة خلف الشجيرات لتظهر فجأة أمام سيارة قادمة فتصدمها وتطالب بالتعويض، وكانت هذه الخطة التي تظن أنها ستسير عليها، لكن السيارة كانت مسرعة بشكل لم تتوقعه، كما أنها أخطأت في حساب التوقيت المناسب لإلقائها نفسها مما أدى لاصطدام رأسها بالسيارة.