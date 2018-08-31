شاهد.. حاولت الاحتيال فوقعت في شر أعمالها

شاهد.. حاولت الاحتيال فوقعت في شر أعمالها

2018/08/31
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
1650
0
طباعة
المواطن - متابعة

حاولت امرأة الاحتيال لكنها وقعت في شر أعمالها، وذلك بعد أن حاولت الحصول على تعويض من سيارة ادعت أنها صدمتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اختبأت المرأة خلف الشجيرات لتظهر فجأة أمام سيارة قادمة فتصدمها وتطالب بالتعويض، وكانت هذه الخطة التي تظن أنها ستسير عليها، لكن السيارة كانت مسرعة بشكل لم تتوقعه، كما أنها أخطأت في حساب التوقيت المناسب لإلقائها نفسها مما أدى لاصطدام رأسها بالسيارة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم