شاهد.. حركة الكروموسومات داخل خلايانا للمرة الأولى

المواطن - الرياض

نجح مجموعة من علماء جامعة تكساس بأوستن في رصد حركة الكروموسومات داخل خلايا الإنسان لأول مرة، وهو اكتشاف قد يصبح ذا أثر هام على دراسة الأمراض الوراثية وصحة الإنسان.

ونُشرت الدراسة في مجلة الطبيعة، واستخدمت نماذج حاسوبية لتصوير لقطات مذهلة تبين كيفية تحرك الكروموسومات داخل الخلية البشرية.

وتمكنت التجربة من إثبات كيفية تجمع المليارات من أزواج الحمض النووي الأساسية DNA، في مساحة شديدة الصغر دون التشابك مع بعضها البعض.

وفحص فريق البحث الجزيء “كروموسوم 5” المرتبط ببعض أشكال سرطان الدم ومرض باركنسون، وكذلك جوانب العقم لدى الذكور. بالإضافة إلى تحليل كروموسوم 10، المرتبط باضطرابات الدم الموروثة “برفيريا”، وورم أرومي دبقي (سرطان دماغ قوي)، ونوع من الصمم الخلقي.

وتبين أن الكروموسومات تغيرت اعتمادًا على الخلية، حيث يمكن أن يتحرك كروموسوم 5 في خلية واحدة، بشكل أبطأ ربما من حركته في خلية أخرى.

ويمكن رصد حركة كروموسوم 5، حيث يبدأ مثل قطعة من السلك الرفيع، ثم يصبح أكثر تقاربًا قبل أن يتجمع في النهاية على شكل كرة صغيرة.

وقال العلماء: إن إجراء المزيد من الدراسات الهادفة إلى اكتساب فهم أكبر لهذه الحركة، يمكن أن يؤدي إلى طفرة هامة في دراسة الأمراض الوراثية وصحة الإنسان وتحرير الجينات.

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