شاهد.. خاصية أمنية على تويتر لمعرفة من يستخدم الحساب غيرك

المواطن - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي، أن تويتر أضافت خاصية أمنية لمعرفة من يستخدم الحساب غير صاحبه.

وكتب الحمادي في تغريدة له عبر “تويتر”: “هل تشك أن أحداً غيرك يستخدم حسابك في تويتر؟ تويتر أضافت خاصية أمنية جديدة تجعلك تعرف من يستخدم حسابك غيرك، وتلغي إمكانية دخوله أبدًا على الحساب”.

وأضاف: “لعمل ذلك فقط اذهب إلى الإعدادات قم اختار الحساب وبعدها اختر التطبيقات والجلسات ثم قم بالضغط على أي جهاز لا تعرفه، ثم اختر تسجيل الخروج من الجهاز الموضح”.

هل تشك أن أحد غيرك يستخدم حسابك في تويتر؟

تويتر أضافت خاصية أمنية جديدة تجعلك تعرف من يستخدم حسابك غيرك، وتلغي إمكانية دخوله أبداً على الحساب.

ولعمل ذلك فقط اذهب إلى الإعدادات> الحساب> التطبيقات والجلسات> وقم بالضغط على أي جهاز لا تعرفه، ثم اختر "تسجيل الخروج من الجهاز الموضح". pic.twitter.com/GKlvnU95P7 — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) August 29, 2018