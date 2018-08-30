شاهد.. خاصية أمنية على تويتر لمعرفة من يستخدم الحساب غيرك

شاهد.. خاصية أمنية على تويتر لمعرفة من يستخدم الحساب غيرك

2018/08/30
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, تكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي، أن تويتر أضافت خاصية أمنية لمعرفة من يستخدم الحساب غير صاحبه.
وكتب الحمادي في تغريدة له عبر “تويتر”: “هل تشك أن أحداً غيرك يستخدم حسابك في تويتر؟ تويتر أضافت خاصية أمنية جديدة تجعلك تعرف من يستخدم حسابك غيرك، وتلغي إمكانية دخوله أبدًا على الحساب”.
وأضاف: “لعمل ذلك فقط اذهب إلى الإعدادات قم اختار الحساب وبعدها اختر التطبيقات والجلسات ثم قم بالضغط على أي جهاز لا تعرفه، ثم اختر تسجيل الخروج من الجهاز الموضح”.

 


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