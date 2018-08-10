شاهد.. رجل أمن يخلع حذاءه ويعطيه لإحدى حاجات بيت الله

المواطن - مكة المكرمة

ضرب رجل أمن مثالًا كبيرًا في خدمة المملكة لضيوف الرحمن، بعد أن خلع حذاءه لإعطائه لإحدى حاجات بيت الله.

وأظهر مقطع فيديو لقي استحسانًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي رجل الأمن وهو يخدم زوار الحرمين الشريفين ويضرب أروع الأمثلة في الرقي والبذل والعطاء.

وعندما شاهد رجل الأمن الحاجة وهي ترتدي كرتونًا في قدميها بدلًا من الحذاء، لم يفكر مرتين، بل خلع حذاءه مباشرةً ليقدمه لها كي تؤدي مناسكها بكل يسر وسهولة.

#الأكثر_تداولاً : رجل أمّن يخلع حذائه ويعطيه لإحدى حاجات بيت الله خدمة لزوار الحرمين الشريفين في أروع أمثلة الرقي والبذل والعطاء ..#حج1439هـ #طريق_مكة #طريق_مكه pic.twitter.com/U07X92sTKM — صحيفة المواطن (@almowatennet) August 10, 2018