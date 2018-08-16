شاهد.. رجل الأمن مُعطي الحاجة المُسنة حذاءه يكشف قصته

المواطن - مكة المكرمة

كشف رجل الأمن جمعان الصبیاني بطل مقطع الفيديو المتداول وهو يقدم حذاءه لحاجة مُسنة بعدما شاهدها تمشي بحذاء صنعته من ورق الكرتون، قصته.

وأكد الصبياني في مقطع فيديو أن تصرفه تجاه المُسنة جاء بشكل لا إرادي، حيث لفت انتباهه خلال خروجه بعد صلاة الجمعة واتجاهه إلى المنزل مشهد الحاجة وهي تثبت حذاءً صنعته من الورق المقوى لتفادي حرارة الأرض.

وقال إنه وجد نفسه يخلع حذاءه بشكل لا إرادي وأن مرافق الحاجة حاول إقناعه بالذھاب معھما للفندق حتى تنتعل الحاجة حذاء آخر وتعید حذاءه له لكنه شكره وأكمل طريقه بعدها.