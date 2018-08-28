شاهد.. رد فعل مذيعة تحرش بها شاب على الهواء

شاهد.. رد فعل مذيعة تحرش بها شاب على الهواء

2018/08/28
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرضت مذيعة إسبانية لموقف محرج على الهواء مباشرة حين تعرضت للتحرش الجنسي.
ونشرت المذيعة إليزابيث لوبيز مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر بينما كانت تنقل أحد التقارير الحية فاقترب منها أحدهم وقبلها في رأسها.

وأكملت المذيعة عملها لكنها عبرت عن امتعاضها من هذا السلوك المرفوض.


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