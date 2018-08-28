شاهد.. رد فعل مذيعة تحرش بها شاب على الهواء

المواطن - متابعة

تعرضت مذيعة إسبانية لموقف محرج على الهواء مباشرة حين تعرضت للتحرش الجنسي.

ونشرت المذيعة إليزابيث لوبيز مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر بينما كانت تنقل أحد التقارير الحية فاقترب منها أحدهم وقبلها في رأسها.

وأكملت المذيعة عملها لكنها عبرت عن امتعاضها من هذا السلوك المرفوض.

Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas. 🙅🏻‍♀️#bastaya pic.twitter.com/8PpAHnPXul — Elizabeth López (@Eliz_lpez) August 22, 2018