شاهد.. سائح خليجي مصدوم من نقص الخدمات في أبها: لن أسكن فيها ثانيةً!

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شكا سائح خليجي من حال السكن في أبها ونقص الخدمات المقدمة.

وقال السائح في مقطع فيديو مصور: إنه لن يعود للسكن مرة أخرى في أبها؛ لسوء السكن وعدم وجود خدمات سكنية مكتملة، حيث لا يوجد مفارش نظيفة ولا أدوات تنظيف ولا أي شيء يحتاجه السائح عند سكنه رغم ارتفاع الأسعار.

وطالب السائح الخليجي أن يأخذ القائمون على السياحة بالمنطقة من تجارب الدول الأخرى مثل أوروبا وآسيا التي تجعل سكن السائح جل اهتمامها، رغم أن بعض هذه الدول فقيرة.

وتساءل السائح عن سبب عدم توفير الأدوات الصحية في بعض المساكن رغم أنها رخيصة.