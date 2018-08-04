شاهد.. سامسونج تنشر فيديو رسميا لهاتف Galaxy Note9 بالخطأ

المواطن - متابعة

بعد أقل من أسبوع ستكشف شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy Note9 بشكل محدد في 9 أغسطس، ولكن يبدو أن قناة YouTube النيوزيلندية الرسمية الخاصة بشركة Samsung لم تحصل على التاريخ الصحيح.

ونشرت القناة الفيديو الرسمي الخاص بالهاتف بالكامل، وعلى الرغم من أنه تم إزالته بسرعة، إلا أنه انتشر بشكل واسع بين المستخدمين على مواقع الإنترنت المختلفة.

ويستعرض الفيديو شكل وتصميم الهاتف الجديد، بالإضافة إلى التركيز على قلم S Pen المحدث ووظائفه الجديد، ومساحة التخزين القابلة للتوسيع والبطارية بالإضافة إلى ميزة البلوتوث، ويظهر قلم S Pen باللون الأصفر وهاتف Galaxy Note9 نفسه بلون Coral Blue.