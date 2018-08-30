شاهد.. سعد لمجرد في أول ظهور بعد الإفراج عنه

المواطن -متابعة

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بكفالة على خلفية اتهام فتاة له بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها.

والتف العشرات من محبي وعشاق سعد لمجرد حوله أمام المحكمة بعد الإفراج عنه والتقطوا معه صور السيلفي ومقاطع الفيديو التي تجسد هذه اللحظة.

وما زالت التحقيقات مستمرة في قضية الشابة الفرنسية التي قدّمت شكوى ضده بتهمتي محاولة التحرش بها واغتصابها، حيث يخضع لمراقبة من الجهات الأمنية لضمان عدم هروبه خارج البلاد.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على سعد لمجرد الأحد الماضي، حيث تم احتجازه في أحد أقسام الشرطة الفرنسية تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، بعد أن وُجهت له تهمة الاعتداء الجنسي، وهي تهمة أقل من الاغتصاب في العقوبة.

وكان مكتب المدعي العام في دراجوينا جنوب شرق فرنسا، أصدر يوم الاثنين بيانًا أكد فيه أن سعد لمجرد تحت الحراسة منذ صباح الأحد في سان تروبيه بمنطقة كوت دازور، لحين عرضه على المدعي العام الفرنسي.

ويوم الثلاثاء تم توجيه الاتهام الرسمي للفنان سعد لمجرد.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم القبض على سعد لمجرد بتهمة التحرش الجنسي ففي أواخر عام 2016 أُدخل سعد لمجرد السجن بتهمة محاولة اغتصاب فتاة في فرنسا وخرج من السجن بعد عدة أشهر في إبريل من العام الماضي.

والمعروف أن سعد لمجرد من مواليد 7 إبريل 1985 نشأ وترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي.

اشتهر سعد لمجرد بعد أن حطمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية أرقامًا قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب.