شاهد .. سعيد المُولد والسومة يُطمئنان ويُسجلان هدفي الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول له في مباراة المحرق البحريني، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم، عبر نجمه سعيد المولد.

وكان سعيد المولد سجل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة والستين من عمر المباراة، عبر تصويبة قوية عجز حارس المحرق البحريني عن صدها والتعامل معها.

يذكر أن مباراة الأهلي والمحرق البحريني تُقام اليوم في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين، حيث عانى الراقي كثيرًا حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والستين.

كما أن النجم عمر السومة أراد أن يُقاتل وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن في الدقيقة الثانية والثمانين بطريقة أكثر من رائعة.

تشير النتيجة في الوقت الحالي إلى تقدم الأهلي بهدفين دون رد، يساعدان الراقي في الاستعداد بشكل جيد لمباراة العودة والتي تُقام في مدينة جدة آخر شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن مباراة الأهلي والمحرق البحريني هي أول مباراة رسمية يخوضها المدرب بابلو جويدي كمدير فني للنادي الأهلي بعد أن تم تعيينه في شهر إبريل الماضي كمدرب للراقي خلفًا للمدرب سيرجي ريبروف.

هدف أول لفريق #الأهلي_السعودي سجله اللاعب سعيد المولد في مرمى #المحرق_البحريني في الدقيقة 64

في ذهاب دور الـ 32 #كاس_العرب_للأندية_الابطال pic.twitter.com/ZF2ravXhbg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 25, 2018