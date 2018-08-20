شاهد.. سناب شات ألفا نسخة جديدة لمستخدمي أندرويد

المواطن - متابعة

كشفت شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، في نوفمبر الماضي، أنها تنوي الكشف عن نسخة جديدة معاد تصميمها بالكامل من تطبيقها على نظام أندرويد، مع التركيز على الأداء وسهولة الاستخدام.

واستطاعت Jane Manchun Wong، طالبة علوم الكمبيوتر الوصول إلى الإصدار الجديد المعلن عنه سابقًا من أندرويد، والذي يطلق عليه سناب شات ألفا، قبل طرحه رسميًّا للمستخدمين.

وتم إنشاء فيديو يوضح مدى سرعة تشغيل Snapchat Alpha مقارنة بالإصدار الحالي من تطبيق الشباب الأول في العالم، إذ يعد الإصدار الجديد من التطبيق أسرع وأكثر سلاسة.

كما أن هناك أيضًا بعض التغييرات في التصميم، إذ تحتوى قائمة الأصدقاء الآن على شريط تنقل أسود، كما تبدو قائمة قصص سناب شات الجديدة أشبه بقائمة Instagram Stories.