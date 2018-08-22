شاهد.. شجرة التالقة كلمة سر احتفال أهالي قرية درامة بالعيد

صورة من الفيديو

المواطن - سعيد آل هطلاء - درامة بني بشر - سراة عبيدة

احتفل أهالي قرية درامة ببني بشر في سراة عبيدة بعيد الأضحى المبارك على طريقتهم الخاصة.

وأظهر مقطع فيديو أهالي القرية وهم يحتفلون تحت شجرة التالقة التي تعد من الأشجار المعمرة بالمنطقة، وتعتبر مكانًا لاجتماع الأهالي قديمًا لضخامة حجمها وطول فروعها؛ حيث تغطي مساحة كبيرة من المكان لتعطي ظلًّا لجميع الجالسين تحتها خلال النهار.