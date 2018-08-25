شاهد.. صورة للإعلامي خالد الشاعر في مرحلة الطفولة

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل صورة للإعلامي البحريني خالد الشاعر في مرحلة الطفولة، وكانت الصورة قد نشرتها طليقته أسيل عمران عبر حسابها في إنستجرام.

وتزامن نشر أسيل عمران لصورة خالد الشاعر بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت عليها بقولها: “كل عام وأنت دائمًا بخير وتألق ونجاح… وهالصورة من أحلى صورك بمرحلة الخدود”.

يذكر أن خالد الشاعر درس بجامعة البحرين قسم الإعلام، وقدم في إذاعة تلفزيون البحرين برنامج (نجوم الظهاري) و(هوى الديرة)، وشارك في تقديم برنامج “سوالف” على قناة وناسة وفي إحدى الحلقات.

كما شارك خالد الشاعر في برنامج تلفزيون الواقع هي وهو بمشاركته زوجته السابقة أسيل عمران، وإلى جانب عمله الإعلامي اعتاد المشاركة في الأنشطة العامة بالبحرين، وخاض تجربة التمثيل في عدة أعمال.

وفي عام 2014 شارك خالد الشاعر في برنامج تلفزيون الواقع شكلك مش غريب، حيث قام بتقليد شخصيات مشهورة وتبرع بالجوائز التي ربحها لصالح جمعية سند الخيرية.

تزوج خالد الشاعر للمرة الأولى في 8 أغسطس 2008 من الفنانة السعودية أسيل عمران، وانفصل عنها عام 2012 إثر مشاكل دارت بينهما، وردّها إلى عصمته عام 2015 حتى انفصلا بصورة نهائية للمرة الثالثة عام 2016.

وفي الثامن عشر من يوليو 2018 تزوج خالد الشاعر من الإعلامية نور ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ.

شارك خالد الشاعر في العدد من الأفلام والمسلسلات كافيه تشينو (مسلسل) قشطه يابا (فيلم) الأقزام قادمون (فيلم) أرنب وعقرب وفيل (مسرحية) اللحن المفقود (مسلسل).