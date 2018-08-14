شاهد صور ” المواطن” .. أمام وزير الداخلية : رجال أمننا جاهزون لتأمين وخدمة ضيوف الرحمن

بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير : عبدالله الطائفي - مكة المكرمة

“جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن”، عنوان راسخ لرجال الأمن المشاركين في الحفل السنوي لاستعراض القوات المشاركة في حج 1439هـ، وبالقوة والإصرار والعزيمة وشرف الزمان والمكان، اصطف رجال الأمن متحدين من كافة الجهات المشاركة يعملون بكل إتقان وهمة عالية، وسيكونون عينًا ساهرة للحفاظ على سلامة وأمن كافة حجاج العالم في المملكة.

ورصدت “المواطن” وقوف راعي الحفل وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على كافة استعدادات القوات الأمنية والجهات الحكومية المكلفة لخدمة ضيوف الرحمن بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر وعدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات الأمنية والحكومية المشاركة في حج هذا العام، في معسكر قوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة.

ووثقت “المواطن” عزيمة رجال الأمن المشاركين، مؤكدين بحفظ أمن هذه البلاد الغالية، والتي تعيش عهد الخير والنماء تحت عطاء القيادة الرشيدة، حيث ستعمل كافة الجهات الأمنية المشاركة بكافة منسوبي الوزارات والقطاعات من الداخلية وجهاز أمن الدولة والحرس الوطني ومنسوبي وزارات الدولة ومؤسساتها الأخرى، على تأدية واجبهم في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم، مستمدين عزمهم وقوتهم من الله سبحانه وتعالى، ثم مما وفرته الدولة.