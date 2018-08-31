شاهد.. صور نادرة لولي العهد في مرحلة الطفولة المبكرة

المواطن - الرياض

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل صورًا نادرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مرحلة الطفولة وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي توافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس.

وقد تم تداول الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارات التهنئة لولي العهد بمناسبة ذكرى مولده.

وكان المغردون احتفوا بهذه المناسبة السعيدة عبر وسم ” ذكرى ميلاد محمد بن سلمان” عبروا فيه عن مشاعرهم النبيلة تجاه ولي العهد مستذكرين ما قام به من إنجازات خلال الفترة القصيرة التي قضاها وليًا للعهد مؤكدين أنه يحمل طموحًا يتجاوز عنان السماء.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مواليد 15 من ذي الحجة 1405 هـ الموافق 31 أغسطس 1985م.