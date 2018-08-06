شاهد.. ضربة من التجارة توقع شاحنة حليب أطفال منتهي الصلاحية بالرياض

شاهد.. ضربة من التجارة توقع شاحنة حليب أطفال منتهي الصلاحية بالرياض

2018/08/06
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ضبطت الفرق التفتيشية، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية وهي متوجهة إلى أحد المستودعات في الرياض لتخزينها.

وأعلنت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عن ضبط أكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية خلال العملية.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية ضبط الحليب منتهي الصلاحية ومكان تخزينه.

 


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