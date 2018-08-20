شاهد.. ضيوف الرحمن يكسون جبل الرحمة وشوارع عرفة اللون الأبيض

بعثة المواطن - أحمد المسعود - عرفة

رصدت بعثة “المواطن” منذ صباح اليوم مشاهد وقوف حشود حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وسط متابعات أمنية وخدمية تقدمها المملكة لتأمين سلامة الحجاج وبخدمات إنسانية لا تحصى.

ووثقت “المواطن” انتشار آلاف الحجاج بمشعر عرفة كاسين جبل الرحمة اللون الأبيض، ملبين وموجهين أكف الدعاء إلى رب السموات، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين، في التوافد إلى مشعر عرفات، بعد قضاء يوم التروية في منى، مؤدين الركن الأكبر من الحج.

وفي كل عام تثبت المملكة العربية السعودية تفوقها على نفسها في كل ما تقدمه لخدمة الحجيج، ولا تزال تقدم الكثير من الخدمات لجميع ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلي مشعر عرفة، ولا تدخر القيادة الرشيدة جهدًا أو وسيلة إلا وفرتها لخدمة ضيوف الرحمن.