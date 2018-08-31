شاهد.. عمرو دياب يضرب حارسه الشخصي والسبب!

المواطن - القاهرة

ضرب النجم المصري عمرو دياب أحد حراسه الشخصيين أمام آلاف الأشخاص، خلال حفل غنائي بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي غربي الإسكندرية المصرية.

وخلال الحفل صعد أحد الحاضرين على المسرح ليحتضنه ويلتقط صورة معه، وبسرعة تدخل أحد الحراس الشخصيين لدياب لمنع الشاب من الوصول إليه وإبعاده عن المسرح.

ولكن عمرو دياب الذي يلقبه محبوه بـ”الهضبة” لم يسمح بأن يتعرض هذا الشاب لأذى وبسرعة أبعد أحد الحراس عنه وقام بضربه أمام الجمهور، ليقف الشاب ويلتقط الصورة مع دياب وسط تصفيق وهتاف الجمهور.