شاهد.. فرحة وصول ضيوف خادم الحرمين إلى المشاعر المقدسة

المواطن - واس

وصل بحمد الله وسلامته ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى المشاعر المقدسة وسط فرحة كبيرة تبدو في محيا المستضافين, وألسنتهم تلهج بالدعاء شكراً لله بأن جعلهم ضمن قوافل الحجيج في هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

وقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بتفويج الضيوف الذين يزيد عددهم عن 5300 حاج وحاجة ينتمون لأكثر من (94) دولة من مختلف دول العالم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، عبر أسطول متكامل من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات المتكاملة.

ورفع المستضافون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمير الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على العناية والرعاية الكريمة التي تلقوها منذ وصولهم إلى الديار المقدسة، كما شكروا معالي وزير الشوؤن الإسلامية على تقديم جميع سبل الراحة حتى يتفرّغوا الضيوف لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة.