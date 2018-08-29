شاهد .. في حفل تدشين الدوري السعودي .. لقطة عفوية وجميلة من الساحر إلتون

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه نجم نادي القادسية لقطة عفوية ومميزة خلال حفل تدشين الدوري السعودي لموسم 2018-2019 والذي أقيم بالأمس.

وكان حفل تدشين الدوري السعودي أعلن عن موعد انطلاق الدوري السعودي للموسم الجديد والذي ينطلق بداية من الغد الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لدوري المحترفين على “تويتر” فيديو للاعب البرازيلي إلتون وهو يردد النشيد الوطني السعودي خلال حفل تدشين الدوري السعودي في لقطة أثارت الإعجاب.

ويذكر أن حفل تدشين الدوري السعودي كان قد أظهر بالأمس قمصان الأندية الجديدة للموسم الجديد، مع الكشف عن أسماء المدربين ال16 والذين سيقودون الأندية المشاركة في الدوري السعودي لموسم 2018-2019.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن خلال حفل تدشين الدوري السعودي، بالأمس، عن تسمية النسخة الجديدة من بطولة الدوري المحلي في الموسم الجديد باسم” دوري الأمير محمد بن سلمان” نظرًا لمجهوداته الكبيرة من أجل وضع الدوري السعودي في قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

كما أكد تركي آل الشيخ، خلال حفل تدشين الدوري السعودي، أن الدوري المحلي يتواجد في المركز الثاني كأفضل دوري في قارة آسيا في الوقت الحالي.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة، إن الدوري السعودي يتواجد في المركز السابع عشر عالميًا من حيث الناحية التسويقية وذلك خلال حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد.

حرص رجاء الله السُلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة على التواجد في حفل تدشين الدوري السعودي والذي أقيم برعاية كل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن نجوم الأندية المشاركة في الدوري حرصت على التقاط الصور التذكارية رفقة المدربين المتواجدين في حفل تدشين الدوري السعودي.

انطلق حفل تدشين الدوري السعودي بالأمس الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، حيث شارك فيه الكثير من نجوم الدوري السعودي بالموسم الماضي والموسم الحالي.

لاعب #نادي_القادسية البرازيلي التون خلال ترديده النشيد الوطني السعودي 🇸🇦 في حفل تدشين #كأس_دوري_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/HmP31hMMJz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 28, 2018