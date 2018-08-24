شاهد .. في مباراة الاتحاد والوصل .. الضيوف أول الواصلين للشباك والاتحاد يرد بقوة

المواطن - محمد سمعه

سجل نادي الوصل الإماراتي الهدف الأول له في مباراة الاتحاد والوصل، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والوصل تُقام الآن على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يحضر المباراة الكثير من الجماهير العاشقة لنادي الاتحاد.

وكان الوصل سجل الهدف الأول له في مباراة الاتحاد والوصل في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول عبر نجمه فينسيوس دي ليما بطريقة أكثر من رائعة.

وظل العميد يسعى خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوصل إلى تسجيل هدف التعادل، حتى لا تهرب المباراة منه لصالح الضيوف.

وبعد محاولات متكررة تمكن العميد من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب المغربي كريم الأحمدي في مباراة الاتحاد والوصل في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة قوية ومخادعة لحارس نادي الوصل.

ويذكر أن العميد ظل يضغط وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوصل، ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس الإماراتي.

وكان كريم الأحمدي سجل قبل مباراة الاتحاد والوصل، في مباراة الهلال يوم السبت الماضي في بطولة السوبر السعودي، حيث انتهت المباراة بفوز نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

ويأمل العميد بقيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم رامون دياز في تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والوصل، لتكون أول مباراة رسمية يحقق فيها دياز الفوز مع نمور جدة بعد توليه مسؤولية تدريب العميد في شهر مايو الماضي.

يذكر أن المدرب رامون دياز كان استبعد قبل انطلاقة مباراة الاتحاد والوصل، اللاعب فهد المولد من قائمة المباراة حيث لم يتواجد اللاعب في التشكيل الأساسي للعميد.

يشارك اللاعب البرازيلي رومارينيو في تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية.