شاهد .. في مباراة الهلال والشباب .. البريك يُسدد صاروخية ويسجل الأول

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم محمد البريك، ظهير أيمن الزعيم، من إحراز الهدف الأول في مباراة الهلال والشباب العماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وجاء هدف مباراة الهلال والشباب الأول عبر تصويبة قوية وصاروخية من اللاعب محمد البريك، في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول، بعدما ارتطمت بالعارضة، لكن الحكم المساعد احتسب الهدف بعدما شاهد الكرة وهي تجتاز خط المرمى.

ويذكر أن مباراة الهلال والشباب تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وسط حضور جماهيري كبير من قبل الجماهير الهلالية.

ومن المنتظر أن يُقدم اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري مابين شوطي مباراة الهلال والشباب العماني، حيث انضم عموري لصفوف الزعيم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي العين الإماراتي.

ويرغب المدرب البرتغالي جورجي خيسوس في قيادة الزعيم للفوز في مباراة الهلال والشباب، خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى له كمدرب للزعيم.

وقبل إقامة مباراة الهلال والشباب، كان المدرب جورجي خيسوس قرر استبعاد اللاعب عموري من قائمة الزعيم للبطولة العربية.

وتُعد مباراة الهلال والشباب بمثابة تجربة تحضيرية مميزة للزعيم، قبل خوض مباراة السوبر السعودي يوم السبت المقبل في بريطانيا ضد نادي الاتحاد.

وشهدت مباراة الهلال والشباب العماني، مشاركة اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في التشكيل الأساسي للزعيم.

يشاهد النجم الإماراتي عموري مباراة الهلال والشباب حاليًّا في ملعب جامعة الملك سعود والمقامة في الرياض.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد تُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة يوم السبت المقبل في مدينة لندن.

كما أن مباراة الهلال والشباب العماني في لقاء العودة من دور الـ32 ستُقام في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل على ملعب السيب في مدينة مسقط العمانية.

يشارك الحارس العماني علي الحبسي في مباراة الهلال والشباب مع الزعيم بدلًا من الحارس عبدالله المعيوف.