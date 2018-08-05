شاهد.. قائد مركبة يتسبب في إشعال النيران بمحطة وقود بنجران

المواطن - نجران

تسبب قائد مركبة في نجران، في إشعال النار بماكينة تعبئة الوقود بإحدى المحطات.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة، السيارة وهي متوقفة أثناء تزويدها بالوقود في المحطة، قبل أن يتحرك قائدها بها فيما لا يزال خرطوم المضخة موصولًا بخزان الوقود في السيارة، مما تسبب في سقوط ماكينة التعبئة على الأرض واشتعال النيران فيها.

وهرع عدد من الموجودين لإخماد النيران في الماكينة المشتعلة بطرق مختلفة، حتى جاء عمال المحطة وقاموا بإطفاء النيران بمطفأة حريق قبل أن تندلع في ماكينة أخرى.

