شاهد.. قدرات ضخمة لنقل ملايين الحجاج بين المشاعر المقدسة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لا تزال جهود المملكة لتطوير قدراتها في استضافة حجيج بيت الله الحرام وتوفير أقصى سبل الراحة للمساعدة في تسهيل مهامهم لأداء الفريضة تشغل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، حتى بعد أن انتهى موسم الحج بشكل فعلي الأسبوع الماضي.

وسلطت مجلة أرابيان بيزنس الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الضوء بشكل رئيسي على بعض خطط التطوير المستقبلية للحج، بما في ذلك عملية تطوير أنظمة المترو وقدراتها، بما يسمح بنقل 72 ألف شخص خلال الساعة الواحدة.

وتحدثت المجلة خلال تقرير مصور عن القدرات الضخمة للسكك الحديد وقطار المشاعر المقدسة، والذي يمتد لأكثر من 18 كيلومتراً، وهي تشمل عدداً من المناطق الخاصة بفريضة الحج، بما في ذلك جبل عرفات والصفا والمروة وغيرها من الأماكن المقدسة داخل مكة المكرمة.

وأكد مقدمو التقرير المتلفز أن المملكة بصدد امتلاك أكبر قطار للخدمات الثابتة في العالم، وذلك حال تحقيقها لسعة تشغيلية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة بأوقات الذروة على مدار أسبوع الحج.

ويشتمل المشروع على 9 محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وتتميز بتقنية الاستشعار عن بعد للتعرف على حاملي التذاكر التي تباع للشركات والمؤسسات فقط، ولا يمكن بيعها للأفراد لأهداف تنظيمية، فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات في مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التي تستوعب أكثر من 3000 حاج.

ويستهدف قطار المشاعر في موسم حج 1438هـ، نقل 350 ألف حاج عبر أكثر من 1000 رحلة خلال سبعة أيام، ويقدم خدمات التفويج لأكثر من 72 ألف حاج في الساعة، ويصل عدد القطارات إلى 17 قطارًا، تضم 204 عربات مكيفة بطول 300 متر، وتستوعب كل عربة 300 حاج، إضافة إلى عربتين أمامية وخلفية.

الخطط التي تم اعتمادها من جانب المملكة لتطوير قطار المشاعر ستتيح الفرصة لتقليل عدد الساعات المستغرقة للانتقال من منطقة إلى أخرى، لاسيما وأنها ستخفف الضغط على بعض المرافق الأخرى.

ولمس التقرير قدرات قطار الحرمين فائق السرعة، والذي أيضًا يعد واحداً من أهم الوسائل المتوقع إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يساعد على قطع مسافات طويلة في أوقات قياسية، حيث تعد سرعته القصوى 300 كيلومتر/ ساعة.

وقالت شركة كونسوريوم “الشعلة”، في بيان لها، إن قطار الحرمين السريع سينطلق في سبتمبر بواقع أربع رحلات أسبوعياً، فيما ستنطلق الرحلات اليومية بين المدينتين في سبتمبر 2019.

قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة بطول 480 كم، وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع بناء أربع محطات ركاب، منها محطة في مكة المكرمة، ومحطتان في مدينة جدة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي ووسط المدينة، والمحطة الرابعة ستكون في المدينة المنورة.

ومن المقرر أن يساهم قطار الحرمين في نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم الحجاج والمعتمرون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.