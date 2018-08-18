شاهد.. كبسولات النوم اليابانية للحجيج تظهر لأول مرة في المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت وكالة أنباء فرانس برس الضوء على العديد من الجوانب التقنية والتكنولوجية المتطورة التي تعتمد عليها المملكة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال الموسم الحالي للحج في البلاد، وهو الأمر الذي يأتي ضمن عملية التطوير المستمرة في الخدمات التي تقدمها الحكومة لتسهيل مهام الحجيج في أداء الفريضة المقدسة.

وأكثر ما لفت نظر وكالة AFP الفرنسية، هو كبسولات النوم الرائعة والحديثة، والتي تتمتع بأقصى مستويات الراحة والرفاهية، حيث أكدت أن المملكة تعتمد على تلك التقنيات الحديثة والتي ظهرت بداية الأمر في اليابان.

وتعتمد كبسولات النوم على فرش نظيف ووحدات تسع فرداً واحداً مكيفة الهواء وهي تمثل أفضل التقنيات التي تم ابتكارها في اليابان لتكون بمثابة مكان متنقل للإعاشة.

وسيكون لكل شخص إمكانية النوم لثلاث ساعات في تلك الكبسولات، والتي يتم استيرادها من اليابان بتكلفة تبلغ حوالي 1114 دولاراً لكل منها.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن تلك الكبسولات الرائعة تمثل تبرعاً من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وظهرت لأول مرة في المملكة خلال الموسم الجاري للحج.

وتحظى المملكة بمكانة طيبة في قلوب المسلمين، وهو الأمر الذي يجعلها تتمتع بقيمة كبيرة في العالم الإسلامي، وذلك بعيدًا عن أي طقوس دينية أو موسم الحج.

وفي السياق ذاته، حرصت الوكالة الفرنسية على التواجد داخل المملكة لنقل مشاعر الحجيج من فوق أطهر بقاء الأرض، لوصف شعورهم بالتواجد في السعودية لأداء الفريضة المقدسة.

واهتمت AFP باستطلاع آراء بعض الحجيج الذين تواجدوا بالقرب من الحرم المكي، حيث قالت إحدى السيدات السنغاليات: “أشعر بالراحة النفسية في الحرم، لم أتمالك نفسي عند الاقتراب من الكعبة، وأجهشت بالبكاء الشديد”.

وعلى بعد أمتار من الحاجة السنغالية، كان أمجد حسين وهو حاج باكستاني يحقق حلمه الذي ظل يراوده منذ الطفولة، حيث قال الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عامًا للوكالة الفرنسية: “كان هذا حلمي منذ نعومة أظافري.. لا أستطيع أن أتحدث عن مشاعري لا يمكن وصفها بكلمات”.

وأضاف حسين: “بالنسبة للعديد من المسلمين، هذا هو أكبر حلم في الحياة، رؤية الكعبة والصلاة من أجل نفسك والأمة الإسلامية بأكملها.”

وكالة الأنباء الفرنسية كانت من بين وسائل إعلامية متعددة سلطت الضوء على الحج، حيث أكدت أن الاستعدادات التي تتبعها المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن على أراضيها قد بدأت بشكل فعلي منذ أشهر عدة، لتصبح السعودية الآن مستعدة بشكل نهائي وكامل لموسم الحج.