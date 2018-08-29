شاهد.. كرة الثور العملاقة تسحق رجلًا بشكل مروع

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تعرض رجل لهجوم شرس من كرة عملاقة تزن ربع طن، والتي استخدمها منظمو مهرجان إسباني لتحل محل الثيران.

وظنت مدينة مدريد أن المهرجان سيكون أكثر أمنًا باستبدال الحيوانات بكرة عملاقة خلال الاحتفال بمهرجان “boloencierro”.

وأظهر مقطع فيديو كيف أن عشرات المحتفلين يركضون أسفل تل أمام كرة بيضاء قبل وقوع الحادث، حيث لم يتمكن الرجل من تفادي الكرة في الوقت المناسب وسحقته في سياج خشبي.