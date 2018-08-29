شاهد.. كرة الثور العملاقة تسحق رجلًا بشكل مروع

شاهد.. كرة الثور العملاقة تسحق رجلًا بشكل مروع

2018/08/29
الساعة 2:05 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - متابعة

تعرض رجل لهجوم شرس من كرة عملاقة تزن ربع طن، والتي استخدمها منظمو مهرجان إسباني لتحل محل الثيران.

وظنت مدينة مدريد أن المهرجان سيكون أكثر أمنًا باستبدال الحيوانات بكرة عملاقة خلال الاحتفال بمهرجان “boloencierro”.

وأظهر مقطع فيديو كيف أن عشرات المحتفلين يركضون أسفل تل أمام كرة بيضاء قبل وقوع الحادث، حيث لم يتمكن الرجل من تفادي الكرة في الوقت المناسب وسحقته في سياج خشبي.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم