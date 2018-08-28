شاهد.. لحظات الرعب على متن طائرة تكافح الإعصار أثناء الهبوط

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تعرضت طائرة ركاب يابانية للحظات خطيرة، بعد أن تأثرت بالإعصار الذي اجتاح بلادها خلال الفترة الأخيرة، وذلك أثناء محاولتها الهبوط بالمدرج الخاص لها.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن لقطات فيديو أظهرت طائرة الركاب وهي تترنح أثناء هبوطها في مطار ناريتا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وخلال إحدى لحظات الهبوط تحول واجهة الطائرة الأمامية إلى الأسفل، في مشهد حبس أنفاس المشاهدين له.

ووقع الحادث في الوقت الذي انتشر فيه الإعصار سيمارون عبر الجزر اليابانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أدى إلى ظهور رياح تصل سرعتها إلى 134 كيلومترًا في الساعة.

وأدت الرياح القوية إلى صعوبة في التحليق، وألغت شركات الطيران التجارية حوالي 300 رحلة يومي الخميس والجمعة.