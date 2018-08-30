شاهد.. لحظة الإطاحة بمفحطين في عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

ألقى مرور منطقة عسير، القبض على عدد من ممارسي التفحيط في مدينة أبها برغم قلة المعلومات المتوافرة حول أماكنهم.

وقال مرور عسير”: أحيل المقبوض عليهم إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية، ولا تزال الحملات مستمرةً، مشيراً إلى أن الدوريات ستعمل بحزم، وحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.

ودعا مرور المنطقة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق، متمنياً السلامة للجميع.