شاهد.. لقطات غريبة لشلال يتدفق من ناطحة سحاب

المواطن - بكين

إذا كنت تحلم بزيارة شلالات آنجل لكنك تعتقد أن رحلة القارب متعبة، فلماذا لا تزور “غويانغ” في الصين؟ حيث ستتمكن من رؤية شلال يتدفق من ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعه 108 أمتار، ويطلق على البناء اسم ” Liebian”، حيث جذبت هندسته المعمارية غير العادية الكثير من الاهتمام.

تدير البناء شركة “Guizhou Ludiya” لإدارة العقارات، وقال المتحدث باسم الشركة إن المياه تتدفق من مياه صنبور معاد تدويره أو مياه الأمطار.

وأضاف أن المبنى يحتوي على نظام تخزين مياه وصرف تحت الأرض يتكون من أربعة طوابق، ويتم فيه ضخ المياه وإعادة تدويرها.

وأوضح أن فاتورة الكهرباء في الساعة الواحدة تصل إلى 89 جنيهاً إسترلينياً؛ لذلك لا يتم تشغيل الشلال يومياً، ولكن يتم تشغيله أثناء الاحتفالات فقط، حيث يتم تشغيله لمدة من 10 إلى 20 دقيقة.