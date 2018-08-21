شاهد .. ليفربول يُبدع ويُسقط كريستال بالاس بثنائية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز على فريق كريستال بالاس بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

وحاول ليفربول بقوة وعبر هجماته المنظمة، تسجيل الهدف الأول في شباك كريستال بالاس، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

واصل نادي ليفربول ضغطه، حيث تمكن النجم الإنجليزي جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الأول للريدز في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وكريستال بالاس، حاول النادي اللندني خلق فرص هجومية عبر كل من الإيفواري ويلفريد زاها والبلجيكي كريستيان بينتيكي، ولكن دون فائدة في ظل تألق كبير من الحارس البرازيلي أليسون.

لم يتمكن نادي ليفربول من تسجيل الهدف الثاني إلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني عبر نجمه السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح.

انتهت المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد، ليحصد الريدز النقاط الثلاث في المباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز في المباراة الأولى على نادي ويست هام يونايتد برباعية دون رد.

لم ينجح المصري محمد صلاح في تسجيل أي أهداف في مباراة كريستال بالاس.