شاهد .. مانشستر يونايتد يتجرع كأس الهزيمة المرير بثلاثية توتنهام القاتلة

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لهزيمة مذلة من نادي توتنهام هوتسبير بثلاثية دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة في الجولة الثانية من نادي برايتون في الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من مانشستر يونايتد، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي توتنهام.

لم يحدث أي جديد في الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد ونادي توتنهام هوتسبير.

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من نادي توتنهام، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي مانشستر يونايتد، حيث تمكن النجم الإنجليزي هاري كين من تسجيل الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة الـ50 بطريقة جميلة.

واصل نادي توتنهام ضغطه ونجح اللاعب البرازيلي لوكاس مورا في إضافة الهدف الثاني للسبيرز في شباك الحارس دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والخمسين لتشير النتيجة إلى تقدم توتنهام بهدفين دون رد.

حاول نادي مانشستر يونايتد بذل جهد كبير بعد ذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له ومحاولة تقليص الفارق، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وفي ظل محاولات بائسة من نادي مانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الأول، صفع لوكاس مورا الشياطين الحمر مسجلًا الهدف الثالث لنادي توتنهام في المباراة بالدقيقة الرابعة والثمانين بطريقة أكثر من رائعة.

انتهت المباراة بخسارة مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، ليقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من توديع تدريب اليونايتد بعد الخسارة الثانية على التوالي للشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، كان رُشح لتدريب نادي مانشستر يونايتد في حال رحل مورينيو عن الفريق.

تُوج نادي مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008 بعد الفوز على نادي تشيلسي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي شهير أقيم في العاصمة الروسية موسكو.