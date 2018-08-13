شاهد .. مباراة النصر والجزيرة .. الشهري يسجل هدفًا مخادعًا وفخر أبو ظبي يرد سريعًا

المواطن - محمد سمعة

تمكن النجم يحيى الشهري لاعب وسط نادي النصر من تسجيل الهدف الأول في مباراة النصر والجزيرة في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية للأبطال بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء.

وسدد يحيى الشهري في مباراة النصر والجزيرة كرة مخادعة عجز حارس نادي الجزيرة عن صدها لترتطم بالعارضة وتهز شباك النادي الإماراتي معلنة عن تقدم النصر بالهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الأول.

ويأمل العالمي خلال مباراة النصر والجزيرة في تحقيق الفوز والعودة إلى أراضي المملكة منتصرًا بنتيجة إيجابية تعمل على إراحته في مباراة العودة والتي تُقام في الرياض بشهر سبتمبر المقبل.

يتواجد النجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر الجديد على دكة الاحتياط في مباراة النصر والجزيرة، حيث فضل المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو الدفع باللاعب محمد السهلاوي في التشكيل الأساسي للعالمي.

تُقام مباراة النصر والجزيرة على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وظل نادي الجزيرة يضغط بشكل هجومي قوي من أجل تسجيل هدف التعادل في مباراة النصر والجزيرة، حيث تمكن لاعبه خلفان مبارك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول بعدما ارتدت الكرة من الحارس الأسترالي براد جونز.

أصبحت مباراة النصر والجزيرة مشتعلة الآن، خاصة أن العالمي سيسعى بكل قوة لتسجيل الهدف الثاني والفوز بنتيجة هدفين لهدف لتكون نتيجة إيجابية للعالمي قبل مباراة العودة في مدينة الرياض.

يتمنى اللاعب الإماراتي علي مبخوت هداف نادي الجزيرة تسجيل هدف ثان لفريقه في مباراة النصر والجزيرة، لكن دفاع النصر وضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورته.

يذكر أن اللاعب المغربي محمد فوزير كان قد تم استبعاده من مباراة النصر والجزيرة قبل انطلاقها بدقائق.

خلفان مبارك يحرز هدف التعادل لنادي الجزيرة في شباك #النصر السعودي في الدقيقة 22

الجزيرة 1:1 النصر#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#الجزيرة_النصر pic.twitter.com/vCKPcyVZCV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 13, 2018