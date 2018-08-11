شاهد .. مريخ السودان ثاني المتأهلين لثمن نهائي مونديال العرب

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي المريخ السوداني من الصعود لدور الستة عشر من البطولة العربية للأندية في كرة القدم، وذلك عقب تعادله مع نادي الجيش السوري بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32.

وكانت مباراة المريخ والجيش أقيمت على ملعب “أم درمان” في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط حضور جماهيري كبير.

وخلال الشوط الأول من مباراة المريخ السوداني والجيش السوري، لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الأهداف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تألق الفريقان هجوميًّا، حيث افتتح الجيش السوري النتيجة عبر اللاعب محمد الواكد في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وكان نادي الجيش احتاج فقط تسجيل هدفين مع هدفه الأول، وذلك من أجل ضمان تأهله لدور ثمن النهائي.

كشر نادي المريخ عن أنيابه، حيث تمكن اللاعب أحمد آدم من تسجيل هدف التعادل لنادي المريخ في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لكن المريخ ضمن التأهل لدور ثمن النهائي بعد فوزه ذهابًا بثلاثية مقابل هدف، وتعادله في السودان بهدف لكل فريق.

وكان نادي وفاق سطيف الجزائري أول من تأهل لدور الستة عشر، بعد إقصائه لنادي العين الإماراتي في دور الـ32، حث فاز وفاق سطيف بنتيجة هدفين لهدف في الذهاب، ثم خسر في الإياب بهدف دون رد ليضمن النادي الجزائري التأهل لدور الستة عشر.

#الجيش السوري يتقدم بالهدف الأول في مرمى #المريخ السوداني بالدقيقة 62 عن طريق محمد الواكد.. الفريق السوري يحتاج إلى هدفين لضمان التأهل لدور الـ16#المريخ_الجيش#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/687BUjapAC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 11, 2018