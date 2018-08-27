شاهد.. مستر بلاستيك يلف ساقيه 180 درجة ويمشي بالعكس!

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أثار موسيس لانهام (57 عامًا) من ولاية ميشيغان، حالة من الجدل.

ولانهام الذي يعرف باسم “مستر بلاستيك” لديه قدرة على لف ساقيه 180 درجة والسير للخلف.

واكتشف لانهام قدرته الغريبة عندما كان عمره 14 عامًا فقط، حيث كان يتسلق حبلًا في صالة الجيم عندما فقد قبضته وسقط على الأرض في وضع غريب.

وفي البداية، اعتقد أنه كسر ساقيه لكنه سرعان ما أدرك أنه قادر على لف ساقيه 180 درجة وإعادتهما لوضعهما الطبيعي دون الشعور بأي ألم.

وكشفت الفحوصات الطبية أن حالته الغريبة بفضل غضروف مزدوج في الوركين والركبتين والكاحلين.