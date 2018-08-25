شاهد.. مهرجان سكرية المذنب الحمراء يستقبل منتجات المزارعين

شاهد.. مهرجان سكرية المذنب الحمراء يستقبل منتجات المزارعين

2018/08/25
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استأنف مهرجان سكرية المذنب الحمراء، العمل بعد عيد الأضحى المبارك مساء أمس، والمقامة فعالياته في السوق المركزي للتمور بالمحافظة، وسط توافد مئات الأطنان من التمور التي تشتهر بها المحافظة وتوافد الزوار من دخل المنطقة وخارجها.

وشهد السوق هذا العام، نقلة نوعية في التنظيم والعروض، كما تصدرت السكرية الحمراء المرتبة الأولى من حيث الطلب من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى تزايد الطلب على تمور الخلاص والروثانه والشقراء والونانة والعسيلة.


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