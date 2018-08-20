شاهد.. موكب رسمي ضخم ينقل ضيوف الملك من مشعر عرفات إلى مزدلفة

المواطن - المشاعر المقدسة

في مشهد ضخم، انتظم 2000 حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين وأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة داخل أكثر من 50 حافلة، وجرى تفويجهم من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

والأسطول البري الذي نقل حجاج فلسطين ومصر، حظي بما تحظى به المواكب الرسمية الخاصة بالدبلوماسيين وكبار الشخصيات من فتح الطرقات لموكب الحجاج ومساندة سائقي الحافلات بدرجات هوائية لإرشادهم للطريق الصحيح والذي خصص لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وعلى مسافة 16 كم يسير الموكب بين المشاعر المقدسة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ومنها إلى منى لإكمال مناسك الحج وفق خطة سير مدروسة ومهيأة مسبقًا؛ حتى لا يعاني حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين من الانتظار لساعات طويلة في ظل وجود أكثر من مليوني حاج وفق ما أعلنته الجهات الرسمية لحج هذا العام.

ولا يقل عن الأسطول البري من الداخل عنه من الخارج من حيث التصميم والمقاعد المزودة بطاولات طعام صغيرة تشبه الطائرات الخاصة، وذات الحفلات مزودة بخدمات مساندة من الإعاشة وغيرها لضمان راحة كل حاج.