شاهد .. نجوم الهلال يطيرون إلى عاصمة الضباب

المواطن - محمد سمعة

سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مدينة لندن البريطانية وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر صورًا وفيديو من كواليس مغادرة بعثة الزعيم من الرياض إلى لندن.

ويسعى نادي الهلال والذي فاز بالأمس بصعوبة على نادي الشباب العماني في البطولة العربية، لتغيير الصورة وتحقيق لقب السوبر السعودي وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب نادي الاتحاد.

وكان الهلال هزم نادي الشباب العماني بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول وبطريقة أكثر من رائعة.

يذكر أن نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي خيسوس يرغب في الفوز ببطولة السوبر السعودي، حيث ستكون أول بطولة يُتوج بها خيسوس في حال هزم نادي الاتحاد.

وكان الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاء جورجي خيسوس لتدريب نادي الهلال في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل بعد مساهمته في تتويج الهلال بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي.

تعاقد الهلال مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.