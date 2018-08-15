شاهد.. هروب جماعي لمئات الأفارقة أثناء ترحيلهم في حافلة بالمغرب

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هرب مهاجرين أفارقة من حافلة، أثناء عملية ترحيلهم، من مدن الشمال إلى مدن الجنوب المغربي.

ورحَّلت السلطات المغربية، مطلع الأسبوع الجاري، مئات المهاجرين الأفارقة من مدينتي طنجة والناظور شمال البلاد، حيث كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا، نحو مدن أخرى توجد في الجنوب.

وبين مقطع فيديو عملية فرار جماعي لمهاجرين غير شرعيين من الحافلة عندما كانت تسير في الشارع، حيث قفزوا عبر النافذة الخلفية بعد تكسير زجاجها، وذلك لتفادي ترحيلهم واحتجازهم بعيدًا عن طرق العبور نحو أوروبا.