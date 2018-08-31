شاهد.. هيئة حقوق الإنسان تناقش أوضاع سجون عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام بمكتبه صباح أمس الخميس مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الأستاذ بندر بن علي العلياني، يرافقه مدير التواصل والتوعية بالهيئة الأستاذ محمد سعيد اليامي ، وبحضور مدير الشؤون القانونية بسجون عسير النقيب محمد القحطاني، ومدير شعبة حقوق الإنسان بسجون عسير النقيب عبدالعزيز العسيري.

وتهدف هذه الزيارة إلى تطوير أوجه التعاون مع السجون بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وما يسهم في تقديم الهيئة لرسالتها ومهامها ، لا سيما وأن المديرية العامة للسجون قد أنشأت شُعبا وإدارات لحقوق الإنسان في سجون المناطق .

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المهام المشتركة بين الجهتين، وأهم القضايا المطروحة فيما يتعلق ببيئة السجون.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات القادمة، لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للسجون وهيئة حقوق الإنسان والحرص على توفير البيئة السجنية الملائمة التي تحفظ للنزيل كرامته.