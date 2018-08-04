شاهد .. وفاق سطيف يجتاز عقبة العين ويعبر لثمن نهائي مونديال العرب

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي العين الإماراتي للإقصاء من كأس العرب للأندية الأبطال، وذلك رغم فوزه على نادي وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد، في جولة الإياب من دور الـ32 في البطولة.

وقاتل نادي العين والذي كان يحتاج للفوز بهدفين دون رد، وذلك من أجل العبور لدور ثمن النهائي في البطولة العربية، من أجل تسجيل الهدف الأول.

ولم ينجح نادي العين في تسجيل الهدف الأول، إلا في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول عبر لاعبه الإماراتي من أصول إيفوارية دياكيه إبراهيم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة العين ووفاق سطيف بتأخر الأخير بهدف دون رد.

حاول نادي العين في الشوط الثاني تسجيل الهدف الثاني، وسنحت له فرص عديدة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني عبر المهاجم السويدي ماركوس بيرج ولاعبه المصري حسين الشحات، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

انتهت المباراة بفوز نادي العين بهدف نظيف، لكن وفاق سطيف هو من تأهل إلى دور الـ16 مستفيدًا من مجموع أهداف المباراتين.

يذكر أن نادي وفاق سطيف الجزائري كان فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2014 مع مدربه السابق، خير الدين مضوي، والذي يدرب حاليًّا النادي الإسماعيلي.

كذلك نجح وفاق سطيف في الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري في عام 2015.