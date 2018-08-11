شاهد.. ‫المغامسي يوضح أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة

المواطن - الرياض

شهر ذي الحجة ينتظره المسلمون لزيادة رصيدهم من الثواب، ولكن لا يعلم البعض ما هي أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.

وتحدث إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح المغامسي، في دروس دينية سابقة له عن أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وأوضح المغامسي أن ‫أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة صلة الرحم وزيارة المحب والإحسان إلى الفقراء وإغاثة الملهوف وكثرة ذكر الله، وهي أعظم الأشياء.

وقال المغامسي: “قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيّام العملُ الصالح فيهنَّ أحبّ إلى الله من هذِه العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسِه وماله فلم يرجِع من ذلك بشيء، هنا ينيخ المرء مطاياه، فثمة فوائد لا تحصى”.

وتابع الشيخ المغامسي أن ‫أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة أولها أن الصحابة عندما قالوا: “ولا الجهاد في سبيل الله” يدل ظاهرًا على أنه استقر في أذهانهم فضيلة الجهاد في سبيل الله، وإلا لم يوردوا هذا الإشكال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك العشر الأيام قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استدرك صلوات الله وسلام عليه فقال: “إلا رجلًا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء” هذا أمر.

أما الأمر الثاني بالنسبة إلى ‫أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة فأوضح المغامسي: “قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، نلحظ أن الله جلَّ وعلا لم يحدد عبادة معروفة في هذه الأيام حتى يكون الفضل ليس في العبادة، إنما الفضل في اليوم، فتصبح هذه الأيام وعاء لكل عمل صالح. وعظمة هذه الأيام تتأكد إذا أخذنا بقول جماهير أهل السير والتاريخ والتفسير أنها هي الأيام التي زادها الله جلَّ وعلا لموسى، فإن الله قال: {وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} [الأعراف: 142]، فيصبح الميقات الأول لموسى شهر ذي القعدة، ثم زاده الله جلَّ وعلا العشر من ذي الحجة، وعلى هذا فإن الله جلَّ وعلا كلم موسى يوم النحر عند جبل الطور.

ولفت إلى أن القرآن عبّر عن تلك العشر بالليالي، فقال: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} [الأعراف: 142] أي: بعشر ليال.

وأكد المغامسي أن الأحكام المتعلقة بالأيام العشر ربما كان في بعضها اختلاف بين الفقهاء، لكنهم أجمعوا أنّه يجب أن نُقبل على الله بقلوبنا.